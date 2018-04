Printer vat 's nachts vuur bij Perfekt Car 27 april 2018

Bij Carrosserie Perfekt Car langs de Deerlijksestraat in Kortrijk vatte in de nacht van woensdag op donderdag een printer vuur. De buren werden omstreeks 2.30 uur wakker door het brandalarm en verwittigden de brandweer. Een printer in het bureau had binnen plots vuur gevat. De brandweer kon het vuur meteen blussen, de schade bleef beperkt. De bureauruimte liep rookschade op, verder bleef het bedrijf gevrijwaard. Vermoedelijk ontstond de brand na een technisch defect. (AHK)