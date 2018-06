Prinses Penny steunt vzw Victor SPROOKJESBOEK VOOR BABY WORDT VERKOCHT VOOR GOED DOEL CHARLOTTE DEGEZELLE

23 juni 2018

02u38 0 Kortrijk Van een uniek geboortecadeau gesproken. Een groepje collega's van het Kortrijkse creatief bureau Like a Virgin verraste het Roeselaarse koppel Phavin en Ine met een gepersonaliseerd sprookjesboek. 'Prinses Penny' wordt verkocht ten voordele van vzw Victor, de Roeselaarse organisatie die mensen met autisme en hun gezin thuis begeleidt.

"Toen Penny op 22 december vorig jaar geboren werd, konden we met de collega's een cadeautje kiezen van de geboortelijst. We vonden dat saai en dachten beter te kunnen", lacht Kimberley Missiaen uit Zulte. "Zelf ben ik copywriter en bij Like a Virgin hebben we een volledige grafische studio. Zo groeide het idee om een sprookje te maken." Kimberley pende het verhaal waarin alle collega's van papa Phavin een rol spelen. "Koning Phavin en koningin Ine wonen samen met zoontje Seppe in een kasteel", verklapt ze. "Op een dag schrijft het paar een brief aan de goeie fee met de wens hun gezinnetje uit te breiden met een dochter. Elfen gaan aan het werk en zelfs de boze heks komt op de proppen, maar zoals het een echt sprookje betaamt, loopt het goed af."





Enkele collega's zorgden voor de tekeningen en 'Prinses Penny' was een feit. "Maar we vonden dat we met dit sprookjesboek nog veel meer mensen, en vooral kinderen, konden blij maken. Daarom beslisten we het de wijde wereld in te sturen", zegt Kimberley. Prinses Penny is te koop en er zijn al 250 exemplaren verkocht. De opbrengst gaat naar een goed doel. "We beslisten het sprookje niet enkel aan Penny op te dragen, maar aan alle kleine en grote prinsen en prinsessen die leven met autisme. Een collega van ons organiseerde al eens een benefiet ten voordele van de Roeselaarse vzw Victor, terwijl een andere collega zelf een zoon heeft met autisme. Zo belandden we bij de vzw Victor die thuis opvoedingsondersteuning biedt voor personen met autisme en hun gezin." Net zoals het sprookje een verrassing was voor Phavin Verly en Ine Strubbe, was de koppeling aan het goede doel dat ook.





Financieel sprookje

"Maar we kennen hen goed genoeg om te weten dat ze hiermee akkoord zouden gaan", glundert Kimberley. En gelijk had ze. "We waren sowieso heel erg verrast door het originele cadeau", reageert Phavin. "Het vele werk en de moeite die mijn collega's - trouwens de beste die je ooit kan krijgen - hebben gedaan om dit sprookje te verwezenlijken, is enorm. Doordat de opbrengst ervan naar een goed doel gaat, is het niet enkel een sprookje voor en over Penny maar ook een financieel sprookje voor de kindjes bij vzw Victor. Penny zal ongetwijfeld trots zijn als ze het sprookje later leest. Creativiteit zit in het bloed bij zowel de mama als mezelf. Wie weet maakt ze ooit een vervolg."





Het sprookje over Prinses Penny kost 15 euro en kan je bestellen per mail aan prinsespenny@gmail.com of met een berichtje naar de Facebookpagina 'Prinses Penny'.