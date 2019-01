Primeur in Kortrijk: Philippe De Coene wordt schepen van Sociale Vooruitgang

en Armoedebestrijding

Maxime Petit

13 januari 2019

14u01 0 Kortrijk De komende jaren wordt in Kortrijk een beleid ontwikkelt voor een vergeten groep inwoners: de lage middenklasse . Dat werd zondag bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van sp.a en ABVV in de Scala. Philippe De Coene wordt schepen van Sociale Vooruitgang en Armoedebestrijding in plaats van schepen voor Sociale Zaken.

“We viseren hierbij een vergeten groep: mensen die geen OCMW-cliënt zijn, maar die het vaak lastig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In Kortrijk gaat het naar schatting om 10.000 mensen”, aldus De Coene.

“De situatie van alleenstaande ouders is ook vaak schrijnend”, weet hij. “Hun basiskosten liggen even hoog als die van tweeverdieners. Daarom flirt die groep vaak met de armoedegrens. Die mensen zijn vaak ontmoedigd of kwaad omdat ze ook belastingen en sociale bijdragen betalen en daar dus ook de vruchten willen van plukken.”

De Coene wil concrete maatregelen treffen voor de kwetsbare inwoners. “Er moeten kortingen komen van minstens 50% op sportactiviteiten of andere culturele en sociale bezigheden. Ik wil ook huurgaranties invoeren en de hoge facturen beperken dankzij onder andere groepsaankopen.”

Volgens SP.A is de lage middenklasse in Kortrijk een groeiende groep. Momenteel telt Kortrijk 11.506 alleenwonenden en daarenboven nog eens 2.580 eenoudergezinnen. Samen gaat het over meer dan 14.000 van de 32.755 Kortrijkse huishoudens of bijna de helft. Het grootste deel bestaat uit vrouwen: 6.052 alleenwonende vrouwen (5.422 mannen) en 2.113 alleenstaande moeders (460 alleenstaande vaders).