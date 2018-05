Premie van 250 euro voor verven van huisgevels beluiken 23 mei 2018

Wie als eigenaar de gevel van een huisje in een beluik laat verven, krijgt van de stad een premie van maximum 250 euro.





Zo nam Wouter Ryckoort al zeven gevels onder handen in het Groeningebeluik, met een toegang naast restaurant Nostalgie op de Veemarkt. De decorateur liet zich inspireren door de eilandengroep Murano nabij Venetië in Italië, waar er ook veel kleurrijke gevels zijn. De eigenaars - ook van andere beluiken zoals Vercruysses Poortje, Vandamme en Sint-Anna - hebben nog tot 1 juli om in te schrijven voor het project. Andere beluiken zoals cité Vuylsteke en Sint-Janshof zijn al aangepakt. Nog andere volgen later.





Beluiken zijn erg herkenbaar door de arbeidershuisjes uit de negentiende eeuw. (LPS)