Pottelberg heeft tijdelijke wegmarkeringen 24 november 2018

In de Pottelberg in Kortrijk zijn gisteren enkele dringende wegmarkeringen aangebracht. De wegenwerken op de Pottelberg zijn al enkele weken klaar. Enkel de markeringen en wat kleinere afwerkingen moesten nog uitgevoerd worden.





Heel concreet moesten er nog zebrapaden, arceringen en fietssuggestiestroken gemarkeerd worden, om de plaats van de verschillende weggebruikers duidelijk te maken. Vooral voor de fietsers en de overstekende kinderen aan de schoolpoorten is dit zeer belangrijk. Normaal zou Agentschap Wegen en Verkeer deze werken vandaag en morgen uitvoeren, maar door de koude temperaturen werden die werken echter uitgesteld. Op aandringen van de stad liet AWV de dringendste markeringen aanbrengen in gewone verf. "We wilden niet wachten op een nieuwe datum, aangezien 'weersomstandigheden', een vrij onvoorspelbare factor zijn", zegt schepen Axel Weydts (Sp.a). "De situatie was er niet veilig, en veiligheid primeert." Er werden onder meer zebrapaden geschilderd. "De belangrijke okergele suggestiestrook over de hele lengte van de schoolomgeving kon dus nu helaas niet gerealiseerd worden. Dit zal bij betere weersomstandigheden uitgevoerd worden in thermoplastische markeringen. Alle markeringen die nu aangebracht zijn in verf zullen dan ook vervangen worden door deze duurzame markeringen." (JME)