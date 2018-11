Pottelberg blijft gevaarlijk na heraanleg FIETSPAD BOTST OP VERSMALDE RIJWEG PETER LANSSENS

06 november 2018

02u23 16 Kortrijk De vernieuwing van de Pottelberg werpt vragen op. Een vrijliggend fietspad komt er plots op de versmalde weg uit, waardoor verraste automobilisten het stuur moeten omgooien.

De Pottelberg is heropend, na werken die anderhalf jaar duurden. Nu de herfstvakantie voorbij is, komt het verkeer er weer op gang.





Opmerkelijk: een vrijliggend fietspad richting Marke komt zonder waarschuwing en met een scherpe bocht plots op de versmalde rijweg uit, tegenover de parking van woonzorgcentrum Pottelberg, waardoor automobilisten vaak hun stuur moeten omgooien om geen fietsers aan te rijden. Een absurde situatie, zeker op een drukke in- en uitvalsweg waar er ook vrachtwagens en bussen passeren.





"Je kan als fietser regelmatig niet anders dan stoppen op het einde van dat fietspad, anders gooi je je als het ware voor het verkeer", zegt vervangend directeur Lieve Pauwels van de Damiaanschool op de Pottelberg. "Het is er héél gevaarlijk. Trek het fietspad gewoon door", stelt Pauwels voor. Dat vinden ook de fietsers. "Het nieuwe voetpad is veel te breed", klinkt het unaniem. "Trek het fietspad door op het voetpad, tot aan het kruispunt met de Meiweg. Dan moet je wellicht wel enkele parkeerplaatsen opofferen, maar er blijven plaatsen genoeg."





Fietssuggestiestroken

Het bewuste fietspad ís de voorbije maanden trouwens al een stukje doorgetrokken, als je het vergelijkt met het oorspronkelijke plan van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) toen het op een nóg smallere strook rijweg met middengeleider uitkwam. Maar de huidige doortrekking is te beperkt, waardoor de problematiek blijft. Het dossier over de heraanleg van de Pottelberg werd jaren geleden opgestart. "Ik leg de schuld niét bij mijn voorgangers", benadrukt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "Maar in 2012 lag de nadruk meer op parkeerplaatsen dan op vrijliggende fietspaden. De tijdsgeest is nu veranderd, want er wordt nu meer gefietst. Al betekent dat niet dat parkeerplaatsen niet nodig waren, want er zijn winkels in de buurt. Ook de brede voetpaden zijn op zich nuttig, voor als leerlingen van de omliggende scholen te voet een uitstap doen. En door die brede voetpaden heb je net een smaller wegdek, waardoor er nu al veel trager gereden wordt op de Pottelberg. Wat je ook niet mag vergeten is dat het hier vroeger eerder op een autosnelweg leek. Belangrijk: er komen zeker deze maand nog fietssuggestiestroken op de Pottelberg, vanaf waar het vrijliggende fietspad stopt, waardoor het voor automobilisten wél duidelijk zal zijn dat er fietsers op de rijweg komen. Daarna, drie tot zes weken later, evalueren we, om na te gaan of er bijkomende ingrepen nodig zijn", aldus Weydts. We vroegen ook AWV om een reactie, maar kregen gisteren geen antwoord.