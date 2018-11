Portugezen in zee met Howest 07 november 2018

02u25 2

Algemeen directeur Lode De Geyter van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Universidade Europeia van Lissabon in Portugal hernieuwd. De overeenkomst met rector Antonio Pedro Barbas Homen omvat het fors uitbreiden van de uitwisselingsmogelijkheden voor studenten om naar Lissabon te trekken en er bijkomende kennis te verwerven. "We bouwen zo verder aan het aanbod internationale kansen, wat hoog aangeschreven staat in de waarden van onze hogeschool", zegt De Geyter. De overeenkomst werd op een koninklijke missie getekend. Er zakte een 170-koppige delegatie, waarvan 18 academici, naar het westelijk deel van het Iberisch schiereiland af. (LPS)