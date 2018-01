Portret van gravin in Beatrijszaal 27 januari 2018

03u47 0

Er komt een portret van gravin Beatrijs in de Beatrijszaal in het historisch stadhuis. De gravin, de weduwe van Willem III van Dampierre, verloor haar hart aan Kortrijk. Ze was gastvrouw voor dichters en zangers en stond bekend als een warme en hartelijke dame. Haar hart kreeg na haar overlijden in 1288 een plaats in een loden urne. De urne staat in de Sint-Michielskerk. "Haar portret, een schilderij van een onbekende Vlaamse meester uit de zeventiende eeuw, hoort thuis in haar eigen zaal", zegt schepen van Onroerend Erfgoed Wout Maddens (Open Vld). In de Beatrijszaal komt wel een reproductie. Het origineel wordt bewaard in het stadsarchief. Gravin Beatrijs staat ook op muurschilderijen in de oude schepenzaal en op de gevel van het stadhuis, tussen de Vlaamse graven. (LPS)