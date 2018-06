Portier leert rechter bingo spelen 05 juni 2018

02u47 0 Kortrijk "Ik nodig u uit om met mij op café te gaan om te zien hoe u succesvol bingo kunt spelen." De rechter kreeg die uitnodiging van Christophe D. (52) uit Menen. De portier staat samen met anderen terecht voor witwassen van bijna 200.000 euro. "Onterecht", zegt hij.

Stortingen van soms grote bedragen, tussen december 2012 en augustus 2015, zorgden ervoor dat twee bevriende koppels in het beklaagdenbankje belandden. Christophe D. en Inge D. (37) uit Menen worden verdacht van het witwassen van 165.000 euro, Alba C. (38) en Kimberly V. (30) uit Kortemark voor ruim 27.000 euro. "Het geld dat we stortten, is de winst van bingo spelen op café", zei D. tegen rechter Vereecke. "Ik speel al sinds m'n 16de en weet wanneer je flink kan cashen en wanneer niet. Sommige maanden zijn interessant, zoals september en oktober. Ik ben er in geslaagd het systeem te doorgronden en dat levert behoorlijk op. Zo verdiende ik afgelopen weekend 650 euro op de bingo. Het geld dat ik win, gaat vrijwel integraal naar de bankrekening. Dat verklaart de stortingen. Ik ben geen doetje en heb meermaals de dood in de ogen gekeken", zegt D. die ooit in Torhout ei zo na werd doodgestoken tijdens een afrekening. "Maar mijn wilde jaren liggen achter me. En ik zweer dat er van witwaspraktijken geen sprake is." De vier riskeren tot één jaar effectief, met boetes en, in het geval van de mannen, ook een beroepsverbod. Vonnis op 25 juni. (VHS)