Populaire nachtkroeg wordt dagcafé LE CHAT NOIR NEEMT NIEUWE START ALS CHABLON PETER LANSSENS

20 april 2018

02u43 0 Kortrijk Le Chat Noir, Kortrijks meest geliefde nachtkroeg, wordt dagcafé Chablon. Kurt Vanderbeke (53) ruilt de nacht voor de dag in omdat het nachtleven te zwaar werd. "Maar ik sluit wel een mooie periode af", zegt hij.

De authentieke kroeg in de Kapittelstraat, een historisch straatje achter de Grote Markt, heropent op donderdag 26 april. Niet 's nachts, maar overdag. Wat verrassend is, want Le Chat Noir was populair bij nachtbrakers. Wie in was voor een feestje, zakte graag naar de nachtkroeg af, waar er altijd ambiance was. "Het werd echt te zwaar, zo was ik vaak open tot 7 uur 's morgens", vertelt Kurt Vanderbeke. "Mijn eigen sociaal leven was bijna helemaal verdwenen. Ik moet wat meer aan mezelf denken, want ik werd er neerslachtig van. Het kon zo niet verder. Mijn buren verdienen bovendien wat meer respect, want er was wel eens geluidshinder 's nachts."





"Ik hoop dat de klanten begrijpen waarom ik deze beslissing neem. Ik heb er vertrouwen in dat ze zullen blijven komen. Chablon zal met uitzondering van de sluitingsdag op woensdag elke dag open zijn, telkens van 12 tot 19 uur. Al kan het wel eens uitlopen als ik bijvoorbeeld een barbecue hou op het vernieuwd zuiders zomerterras buiten. Waar er nu onder meer ook een afdak is, om toch buiten te kunnen zitten als het regent. Chablon zal ook op maandag en dinsdag open zijn omdat er dan weinig andere horecazaken open zijn in Kortrijk. En ik serveer voortaan ook lekkere maaltijden, die van 1 tot 10 euro gaan met bijvoorbeeld een eenvoudig gekookt ei, een spaghetti van Italiaans traiteur Pomodoro of ijsjes. De sfeer is identiek met net zoals vroeger alternatieve rockmuziek en Franse chansons."





Brocante en winkeltjes

Het unieke aan het café is dat het gecombineerd wordt met een brocantezaak. Kurt Vanderbeke blaast zijn brocanteshop nu nieuw leven in. Die brocanteshop behoudt wél de naam Le Chat Noir en zal op dezelfde tijdstippen als het café open zijn. Eveneens nieuw is dat de eerste verdieping van het pand in de Kapittelstraat opgeknapt is. "Er zijn daar verschillende kamers, die ik voor kleine prijsjes zal verhuren aan handelaars die er producten zoals leuke meubeltjes en kledij willen verkopen. Iedereen is welkom. Er is voortaan ook ruimte voor exposities op de eerste verdieping. Zo valt hier volgende week een expositie van fotokunst te bezichtigen, gebaseerd op schilderijen van wijlen Amerikaans kunstenaar Edward Hopper", aldus Kurt Vanderbeke. De brocanteshop Le Chat Noir zit sinds 2011 in het pand in de Kapittelstraat. Het café is deze maand twee jaar open. Wie interesse heeft om een winkeltje te openen op de eerste verdieping van het pand: tel. 0484/14.72.85.