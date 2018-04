Popcenter sluit na 46 jaar VEEL KNUFFELS EN TRANEN BIJ 300 KLANTEN DIE AFSCHEID KOMEN NEMEN PETER LANSSENS

30 april 2018

02u31 0 Kortrijk Popcenter is na 46 jaar definitief dicht. Er daagden zaterdagavond 300 klanten op om mee de deur te sluiten. Het afscheid ging met tranen en knuffels gepaard. In Popcenter in Kortrijk kon je de beste hardrock en metal kopen.

De legendarische uitbater Jacques Merlevede (65) en zijn vrouw Bernadette Beernaert (62) werden de voorbije weken overstelpt. Popcenter was tot in Londen en Parijs gekend, en de klanten namen dan ook massaal afscheid. En kozen er hun laatste plaatjes. "We verkochten tijdens de uitverkoop nog 11.000 cd's", vertelt Jacques Merlevede. "En we kregen veel cadeautjes zoals wijn, pralines, bloemen, taart en champagne. Joris Platteau uit Sint-Eloois-Vijve maakte als eerbetoon met 'Popcenter forever' zelfs een eigen cd voor ons. Dat doet iets met een mens. Ze zagen ons graag. Veel klanten gingen wenend naar buiten, na een laatste knuffel. We kregen er zelf een krop in de keel van."





Kleinkinderen

Popcenter, in 1972 geopend in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat, zat sinds 2007 in een huurpand in de Kleine Sint-Jansstraat, vlak bij winkelcentrum K. Jacques en Bernadette waren niet alleen toen ze er zaterdagavond voor het laatst het licht uitdeden en de deur sloten. Zo'n 300 klanten, waaronder burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld), deden dat samen met hen. Ze juichten hen toe, gaven hen een applaus, zongen een liedje en maakten er meteen ook een stevig afscheidsfeestje van. "We hebben onze plicht gedaan", zegt Jacques. "Het is een beetje op. We zien het op onze leeftijd niet meer zitten om elders nog eens opnieuw te beginnen (ze moeten weg uit het pand omdat het verkocht is, nvdr.). We namen de voorbije 46 jaar nooit een dag vrijaf. Wat we nu gaan doen, weten we eigenlijk nog niet goed. We gaan sowieso plezier maken met onze drie kleinkinderen Oona, Dante en Dali. We bedanken onze zonen Clint en Leslie. Voor het geduld dat ze hadden omdat de winkel al die jaren voorrang had op hen", aldus Jacques.





Documentaire

De erfenis van Popcenter gaat niet verloren: er wordt een documentaire gemaakt over het leven van Merlevede. Zo voelde Jacques aan welke bands er zouden doorbreken en strikte die voor optredens. Zo haalde hij Iron Maiden naar Kortrijk. De Britse heavy metal band lokte 38 jaar geleden 5.000 fans naar de Xpo-hallen. "De documentaire is indrukwekkender en indrukwekkender aan het worden. Er werken hele grote namen aan mee", licht regisseur Stefaan Sinnaeve een tipje van de sluier. "Ik vlieg er de wereld voor rond. Maar meer wil ik er voorlopig niet over zeggen", aldus Sinnaeve. De première van de docu van productiehuizen Wild Cherry Pictures en HD Studio is op 23 augustus, in de Budascoop in Kortrijk.