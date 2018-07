Pool in cel na steekpartij op Overleie 10 juli 2018

Na de steekpartij van zaterdagavond op Overleie in Kortrijk is een Poolse man opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden.





Tijdens een ruzie in een woning in de Overleiestraat kreeg een 52-jarige Roemeen tal van messteken. Hij strompelde nog over de straat in een poging om hulp te vragen, maar zakte ineen. De man verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar ondertussen is zijn toestand stabiel. Hij kon wel nog niet verhoord worden. Over het motief van de steekpartij is nog geen duidelijkheid, maar de feiten speelden zich in ieder geval in een marginaal (drugs-)milieu af. De Pool had geen vast adres. Hij stond meteen na de steekpartij al geseind. (LSI)