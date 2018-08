Politiezone Vlas paraat bij schoolstart 31 augustus 2018

Lendelede





Bij de start van het nieuwe schooljaar zal de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) extra aanwezig zijn in het straatbeeld om de verkeersveiligheid te verhogen. In de zones 30 rond schoolomgevingen zullen vanaf maandag opnieuw snelheidscontroles gehouden worden. Op de gevaarlijke en drukke verkeersknooppunten zal de politie samen met gemachtigde opzichters een oogje in het zeil houden. In de strijd tegen wildparkeren in schoolomgevingen zullen zowel zichtbare, preventieve controles als anonieme, repressieve controles verricht worden. Vanaf oktober volgen er ook opnieuw fietslichtcontroles. "Maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de ouders en de schoolgaande jeugd zelf", besluit Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. "Hun bijdrage aan gezond verkeersgedrag is groot door bijvoorbeeld de gordel om te doen, reglementair te parkeren, veilig in en uit te stappen, fluohesjes te dragen, de fiets in orde te stellen ..."





