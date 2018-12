Politiezone Vlas neemt afscheid van Oude-Vestingsstraat Redactie

De politiezone Vlas, bevoegd voor Kortrijk, Kuurne en Lendelede, heeft gisteren afscheid genomen van haar oude gebouw in de Oude-Vestingsstraat. “Het pand is totaal versleten, maar velen van ons hebben hier mooie momenten beleefd”, klonk het. De eerste steen van het gebouw werd in 1963 gelegd. Die steen werd gisteren symbolisch in een lijkwagen gedragen en afgevoerd. De politie nam afscheid van het gebouw door de politievlag te laten zakken op de tonen van de Last Post. Maandag verhuisde de politiezone al naar het gloednieuwe en ultramoderne gebouw in de Minister De Taeyelaan aan de Drie Hofsteden.