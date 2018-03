Politievoertuig deelt in brokken op E17 21 maart 2018

02u27 0

Op de E17 richting Gent raakten gisteren namiddag rond kwart voor vijf in totaal zes voertuigen betrokken bij twee ongevallen op amper honderd meter van elkaar. Net voor de afrit in Kortrijk-Oost botsten eerst drie wagens, kort daarna nog eens drie voertuigen.





Er raakte niemand gewond maar er vielen wel nogal wat brokstukken. Ook een voertuig van de federale wegpolitie deelde in de brokken. Door de ongevallen was het drie kwartier aanschuiven op de snelweg richting Gent. Ook op de Kortrijkse ring stond het verkeer stil vanaf Bissegem. Een uur na de ongevallen was de weg weer vrij.





(LSI)