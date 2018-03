Politietoezicht in Oudenaardsesteenweg 16 maart 2018

Sint-Theresia voerde maandag voor de derde keer in anderhalve maand tijd actie op het slecht aangeduide zebrapad voor de basisschool in de Oudenaardsesteenweg door als superhelden in fluo-kleuren op het zebrapad te staan. Ouders beweren dat er al weken geen politietoezicht is. Klopt niet volgens de politiezone Vlas. "Motards van de verkeerspolitie begeleidden maandag aan de kruispunten Scheutistenlaan en Pirroen het verkeer tijdens de actie op de Oudenaardsesteenweg", zegt woordvoerder Thomas Detavernier. "Er is meerdere keren per week politioneel toezicht en handhaving in de schoolomgeving. Daarbij zijn steeds de nodige pv's (we kregen geen exact aantal, nvdr.) opgesteld tegen bestuurders die in overtreding waren (door bijvoorbeeld het zebrapad te blokkeren). Dit toezicht wordt verdergezet." (LPS)