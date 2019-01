Politie werkt samen met Securitas om de veiligheidscamera’s te bekijken AHK

25 januari 2019

14u58 0 Kortrijk De politiezones Westkust en Vlas werken vanaf nu samen met de private beveiligingsfirma Securitas om de veiligheidscamera’s in de dispatching te bekijken. “Dankzij een nieuwe wet vorig jaar, is dat mogelijk en we springen daar graag op”, klinkt het.

De werknemers van Securitas die bij de politiezones aan de slag zullen gaan, gaan onder toezicht van de politie mee de veiligheidscamera’s monitoren. “Dat kan op zo’n manier dat zij verder geheime politionele info doorkrijgen”, zegt burgemeester Van Quickenborne (team burgemeester) van Kortrijk. “De agenten die in de zelfde ruimte zitten zullen met elkaar communiceren via een headset. De man van Securitas zal ook vooraan in de dispatch zitten en zal camerabeelden vanuit de cellen bijvoorbeeld niet zien.” Daarnaast zullen de werknemers van Securitas ook het telefonisch onthaal doen en het onthaal in het commissariaat ’s nachts. “Op die manier zal het commissariaat 24 op 24 en 7 op 7 bemand zijn, dat was vroeger niet het geval.” De werknemers van Securitas zullen ook de politiecommissariaten zelf beveiligen. “Wij zijn de eerste zones die deze samenwerking met een private beveiligingsfirma aangaan, dit is een unicum in België. Enkel in Antwerpen doen ze dat al, maar daar staan de mensen van de private beveiligingsfirma enkel in voor het bewaken van het politiecommissariaat.” In de politie Westkust is de samenwerking al vanaf één januari gestart, bij de politiezone Vlas gaat de samenwerking in vanaf vijf maart. Het contract duurt één jaar en zal daarna geëvalueerd worden. “Het grote voordeel is dat we onze politiemensen zelf meer kunnen inzetten op echt politiewerk en meer op straat laten komen. Er is ook een tekort aan instroom van politieagenten, dankzij deze samenwerking kunnen we dat tekort ook beter opvangen.”