Politie waarschuwt voor nepagenten 23 april 2018

04u32 0

De politie waarschuwt voor nepagenten en nepcontroleurs. Een bewoner van de Patermotestraat in Kortrijk kreeg onlangs een nepcontroleur van de watermaatschappij aan de deur. De bewoner liet hem binnen, maar merkte niet dat de controleur de deur op een kier had laten staan. Meteen daarna kwamen twee nepagenten binnen die zogezegd de nepcontroleur kwamen arresteren omdat die blijkbaar enkele zaken had gestolen van de bewoner.





Het hele toneeltje bleek een afleidingsmanoeuvre. Een vierde kompaan kon tijdens de verwarring het huis doorzoeken. Het ging om Franstalige criminelen.





De politie zegt dat bewoners altijd in het Nederlands worden aangesproken door agenten en controleurs en eventuele gestolen goederen worden nooit ter plaatse getoond aan het slachtoffer. (AHK)