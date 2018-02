Politie waarschuwt voor dakontmossers 16 februari 2018

De politie waarschuwt voor personen die zich komen aanbieden om je dak te ontmossen. Afgelopen woensdag kreeg een bewoner van de wijk Marionetten in Kortrijk een dakontmosser aan de deur. Hij bood zich in het Frans aan voor dakreinigingswerken. De persoon bood zich ook nog aan bij andere huizen in de wijk. "Veelal gaat het hier om oplichters", zegt de politie. "Ze gaan meestal met slecht materiaal te werk en vragen veel te veel geld." De politie vraagt om bij twijfel of wantrouwen zeker niet te aarzelen om hen te contacteren. Meestal gaat het om Franssprekende personen die zich verplaatsen met een gehuurde bestelwagen. Je kan de politie bereiken via meldpunt@pzvlas.be of via het telefoonnummer 101 of via de app 112 BE. (AHK)