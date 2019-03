Politie waarschuwt opnieuw voor nepcontroleurs LSI

06 maart 2019

16u11

Bron: LSI 0

Voor de tweede keer in amper één maand tijd waarschuwt de politie van de zone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) voor nepcontroleurs. Het doet dat dit keer nadat vorige week twee mannen zich bij bejaarde dames voor deden als controleurs van de watermaatschappij. Zowel in een appartement op het President Rooseveltplein als langs de Aalbeeksesteenweg in Kortrijk kwamen een man langs om te zeggen dat er problemen met het water waren en dat hij daarom gans het appartement moest controleren. De bewoonster bleven wel telkens bij de nepcontroleur maar merkten niet op dat de deur op een kier bleef staan waardoor een tweede dader ongemerkt kon binnen glippen en aan de haal gaan met geld, juwelen en een bankkaart. Op 6 februari sloegen dergelijke nepcontroleurs ook al toe in de Rijselstraat en de Jan-Baptist De Jonghestraat. De politie vraagt alert te zijn wanneer een vreemde aan de deur belt. Elke controleur moet zich steeds kunnen legitimeren met een officiële badge én moet Nederlands spreken. Wie verdachte handelingen, personen of voertuigen ziet, kan dit onmiddellijk via het nummer 101aan de politie melden. Wie meer informatie heeft, kan steeds terecht op 056 29 22 29 of via pz.vlas@police.belgium.eu.