Politie voert flitscontroles op EN TEGEN ZOMER EERSTE TRAJECTCONTROLE OP N50 PETER LANSSENS

30 maart 2018

02u33 1 Kortrijk De politie zet een nieuw flitstoestel in om het aantal controles fors op te drijven. En tegen de zomer krijgt Kortrijk een eerste trajectcontrole om het aantal verkeersongevallen verder terug te dringen.

Volgens politiecijfers daalde het aantal verkeersongevallen van 1.280 in 2012 naar 959 in 2017. Dat is een daling van 25 procent. Wat in hoofdzaak te danken is aan de flitscontroles, vooral in zones 30. Sinds 2012 vertienvoudigde het aantal controles. De pakkans is veel groter met 5.409 overtreders in 2012 en 39.106 overtreders in 2016. Het aandeel overtreders op het totaal aantal gecontroleerde voertuigen daalde wel van 16 naar 9 procent. Dat toont aan dat door die controles steeds meer chauffeurs zich aan de snelheid houden.





"Waar je vroeger een controle per week had, heb je er nu minstens een per dag en op verschillende locaties", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Het kan evenwel nóg beter en strenger, want het aantal controles wordt dit jaar verder opgedreven. De politie heeft nu enkel een voertuig met ingebouwde snelheidscamera. Vanaf mei wordt ook een mobiel digitaal flitstoestel op pikkel, kostprijs 50.000 euro, ingezet. "Het flitstoestel kan ook op locaties terecht, waar ons politievoertuig met snelheidscamera nu niet kan staan omdat er geen plaats genoeg is", zegt diensthoofd Bjorn Bouckaert van de verkeerspolitie. "Voorbeelden zijn de Koning Leopold III-laan in Kortrijk en de Rollegemsestraat in Bellegem. De nieuwe camera kan ook nummerplaten van passerende auto's lezen."





Schoolomgevingen

Ook nieuw, vanaf de zomer, is een eerste trajectcontrole, goed voor een investering van 90.000 euro. Die komt in de Doornikserijksweg (N50), tussen de winkel Stock in Kooigem en kruispunt De Katte in Bellegem, over een afstand van 1,5 kilometer. De maximumsnelheid van 70 kilometer per uur wordt er vaak niet gerespecteerd. Slimme camera's fotograferen aan het begin en einde van de controle op beide rijstroken voertuigen, waarna een computer de gemiddelde snelheid berekent en chauffeurs in overtreding beboet. De stad zet ook in op het verkeersveiliger maken van straten.





"Zo wordt het gevaarlijke kruispunt van de Verriest- met de Passionistenlaan nog voor de zomer heraangelegd", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a).





Ook fietsers

Ook de schoolomgevingen Open Groene in Marke (voor de zomer) en Wielewaallaan (tijdens de zomervakantie), Pottelberg (tegen 1 september) en Athena in de Verriestlaan (eind 2018) worden heraangelegd. De politie controleert ook fietsers, op het zonder licht rijden. In 2016 werden zo 286 fietsers betrapt, of 3 procent op het totaal aantal fietsers.