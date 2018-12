Politie verhuist naar nieuw gebouw Redactie

03 december 2018

18u56 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede is verhuisd naar hun gloednieuw politiegebouw aan de Drie Hofsteden in Kortrijk. “We hebben even beroep moeten doen op andere zones toen we onze servers verhuisden maar we zijn blij eindelijk te verhuizen”, klinkt het bij de politie.

Het was bij de politiezone Vlas de afgelopen dagen vooral uitpakken wat ze moesten doen in hun gloednieuwe gebouw. Er was jarenlang politiek getouwtrek over de locatie en al dan niet een nieuwbouw voor de politiezone, maar de agenten konden gisteren eindelijk officieel verhuizen. “De nieuwbouw geeft ons tal van snufjes waar andere zones maar kunnen van dromen”, zegt korpschef Flip Devriendt. “Het onthaal bestaat uit het sterkste kogelweren glas, daar mag je bijvoorbeeld met een Kalasjnikov op schieten, je raakt er nog niet door. Onze dispatch is ook één van de modernste die we kennen in Vlaanderen. Daar is een video Wall van 20 meter breed waarop we alle camerabeelden in Kortrijk kunnen bekijken. We hebben ook verwarming dat vanuit het plafond komt bijvoorbeeld in onze kantoren. We hebben een zonneboiler op het dak en we hebben zelfs een eigen autogarage en hebben één iemand in dienst die opgeleid is als garagist.” Het gebouw lijdt wel nog aan wat kinderziektes, zo zaten ze met een aantal waterlekken maar die zijn ondertussen gedicht. “Wellicht zullen er nog wel een paar opduiken, maar die lossen we wel op.” Bij de agenten zelf horen we alleen positieve geluiden. Het nieuwe gebouw vervangt drie oude politiekantoren die allemaal leeg komen te staan. Het totale kostenplaatje bedraagt zo’n 36 miljoen euro voor het gebouw, met een oppervlakte van zo’n 10.000 vierkante meter. Het gebouw kan ook in de hoogte uitgebreid worden indien de federale politie ook naar de nieuwbouw wil verhuizen.