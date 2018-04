Politie verhoort twee tienermeisjes na gevecht aan winkelcentrum 30 april 2018

02u24 0 Kortrijk Twee meisjes van 13 en 14 jaar, die woensdag op straat aan het winkelcentrum K in Kortrijk begonnen te vechten, zijn geïdentificeerd en verhoord door de politie.

Op het internet circuleert sinds vrijdag een kort filmpje waarin te zien is dat de jonge tieners - voormalige klasgenootjes - elkaar aan de haren trekken, slaan, schoppen en op de grond duwen. Ze worden even later uit elkaar gehaald door twee toegesnelde jongens.





Andere jongeren beperkten zich dan weer tot het filmen van wat het weinige fraais dat zich afspeelde. Volgens de politie kadert de vechtpartij in een zaak van pestgedrag dat al een tijdje aan de gang is. "We zijn intussen bezig met discrete nazorg voor alle partijen en werken met de school en de ouders van de meisjes aan een constructieve oplossing", zegt woordvoerder Thomas De Tavernier. (VHS)