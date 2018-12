Politie valt binnen bij zes drugspanden en arresteert zes jongemannen Alexander Haezebrouck

19 december 2018

De politie is vorige week dinsdag binnengevallen in maar liefst zes drugspanden in de streek. Daarvan lagen er drie in Kortrijk, één in Heule, één in Bissegem en één in Izegem. De speurders namen 160 gram cocaïne, 600 euro cash geld, één auto en 25 gsm’s, waaronder enkele dure iPhones in beslag. Zes personen werden gearresteerd, vier daarvan werden door de onderzoeksrechter verder aangehouden. Volgens onze info gaat het allemaal om jongemannen. Onder meer om A. Z. die op Facebook poseerde in een Ferrari. De politie doet verder onderzoek in de zaak om na te gaan hoeveel de jongemannen verdienden aan hun illegale cocaïnehandel.