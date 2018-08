Politie speurt naar verdachte Fransen in Marke 03 augustus 2018

De politie is op zoek naar enkele verdachte Franstalige mannen die de voorbije dagen in verschillende straten in Marke gingen aanbellen bij woningen.





Dat gebeurt bij voorkeur aan woningen waarvan de rolluiken overdag zijn neergelaten. Ze werden gesignaleerd dinsdagmorgen en ook gisteren. De verdachte mannen, van vreemde origine, rijden met een witte bestelwagen waarop enkele ladders gemonteerd zijn.





Aan het voertuig hangt een Franse nummerplaat, AH-922-PP. Als er iemand opendoet waar ze aanbellen, beweren ze op zoek te zijn naar een zekere meneer Debaere. De politie vermoedt dat de verdachten er op uit zijn om in te breken. (VHS)