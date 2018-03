Politie schiet op Frans voertuig tijdens achtervolging 26 maart 2018

Op de E17 en de E403 vond vrijdagavond een spectaculaire achtervolging plaats. Een Frans voertuig trachtte te ontkomen aan de politie, maar werd uiteindelijk gevat in Frankrijk.





Toen de bestuurder van een voertuig vrijdagavond weigerde te stoppen voor de politie, vuurde een agent eerst enkele schoten af in een poging de chauffeur op andere gedachten te brengen. De bestuurder raakte toch de Franse grens over. Tijdens het vluchten gooide hij ook heroïne en cocaïne uit het raam. De Franse politie slaagde er uiteindelijk in om de bestuurder in de boeien te slaan. Het parket in Kortrijk heeft de uitlevering van de Fransman niet gevraagd. (AHK)