Politie moet extra getuige ondervragen na zware vechtpartij in toilet café Alexander Haezebrouck

18 februari 2019

14u15 0 Kortrijk In een rechtszaak waarbij een 28-jarige Kortrijkzaan zes maanden gevangenisstraf riskeert, beveelt de rechter een extra onderzoek. De politie zal nu een extra getuige ondervragen.

R. M. uit Kortrijk riskeert zes maanden gevangenisstraf omdat hij op 28 januari vorig jaar klappen uitdeelde aan een 17-jarige jongen in een toilet van een café in Kortrijk. Volgens het parket sloegen de stoppen bij de 28-jarige man door toen de minderjarige jongen een misplaatst grapje maakte over hem. M. zou de jongen daarna geschopt, geslagen en bij de keel hebben gegrepen. Ook een man die tussenbeide wou komen, kreeg enkele rake klappen. R. M. is al zes keer veroordeeld voor zware vechtpartijen. “Vechtpartijen liggen in het verleden, ik doe dat niet meer”, zei de jongeman die de feiten met klem ontkent tegen de rechter. Hij vroeg om een extra getuige te laten verhoren. De rechter is daar op ingegaan. De zaak komt opnieuw voor op 1 april.