Politie krijgt volle laag van dronken chef-kok die crasht na personeelsfeest VHS

12 maart 2019

19u57 0 Kortrijk Voortdurend tegenwerken en de politie de volle laag geven nadat je in dronken toestand tegen een boom bent gereden, is niet zo’n goed idee. Dat weet nu ook een beloftevolle jonge chef-kok uit Kortrijk. De man mag drie maanden niet met de auto rijden en moet net geen 3.000 euro boete betalen.

M. maakte na een personeelsfeest, waar hij behoorlijk gedronken had, de kapitale fout om toch nog met de wagen naar huis te rijden. De rit eindigde in de Spoorweglaan in Kortrijk. De jongeman verloor er de controle over zijn stuur en botste tegen een boom. Hij bleef ongedeerd. Toen de politie er bij kwam, leek dat te werken als een rode lap op een stier. M. weigerde een ademtest en werkte voortdurend tegen. De inspecteurs kregen het verbaal zwaar te verduren. De man ging ook heftig in discussie met zijn vriendin. Toen de politie er uiteindelijk toch in slaagden om een ademtest af te nemen, bleek de chef-kok redelijk boven z’n theewater: de man liet 2,8 pro mille alcohol in het bloed optekenen.

“Nultolerantie voor mezelf is nodig”

“Ik heb verkeerd gereageerd tegen de politie”, klonk het berouwvol in de politierechtbank. “Eigenlijk zou ik mezelf een nultolerantie moeten opleggen. Elk glas kan teveel zijn en ik kan het me niet permitteren om mijn auto aan de kant te laten staan. Als ik ’s avonds laat of ’s nachts naar huis kan, na mijn werk, is er nu eenmaal geen openbaar vervoer meer.” De rechter was niet mals. “Dit is een bijzonder onsympathiek dossier. Bovendien bent u in het verleden al twee keer veroordeeld voor intoxicatie, de laatste keer twee jaar geleden pas. U schijnt het dus niet te snappen.” M. kreeg naast z’n effectief rijverbod van drie maanden ook een boete van 2.960 euro. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Daarnaast moet hij ook met goed gevolg medische en psychologische testen afleggen.