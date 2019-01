Politie klist valse pannenkoekverkopers Alexander Haezebrouck

04 januari 2019

14u13

Bron: Eigen info 0

De politie van Kortrijk heeft woensdag een koppel opgepakt die valselijk pannenkoeken verkocht voor het goede doel. Het duo wordt ervan verdacht minstens 13 personen te hebben opgelicht tussen 17 december en 3 januari in Bellegem en Kortrijk. Het koppel verkocht de pannenkoeken aan huis, de bewoners moesten op voorhand betalen en de pannenkoeken zouden later geleverd worden. Dat laatste gebeurde uiteraard nooit. Het gaat om een man en een vrouw uit Kortrijk die bekend zijn bij de politie voor gelijkaardige feiten. Beiden verschijnen vrijdag voor de onderzoeksrechter die zal bepalen of het oplichtersduo verder aangehouden blijft. De politie doet ook nog een oproep naar personen die mogelijk ook slachtoffer zijn geweest van de oplichters.