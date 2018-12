Politie houdt verkeersactie rond inbraakgevoelige wijken Redactie

14 december 2018

15u01 0

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft deze week maandag en donderdag verkeerscontroles en anti-inbraakacties gehouden rond inbraakgevoelige wijken. “De dagen zijn in deze periode erg kort en dat trekt sowieso inbrekers aan”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier. “Daarom hebben we maandag extra controles gedaan in de Wolvendreef in Kortrijk, rond de kerk in Aalbeke en in de wijk Rodenburg in Marke.” Daarbij werden 320 voertuigen en 362 inzittenden gecontroleerd waarvan 21 personen grondig gescreend werden. De politie stelde enkel zeven verkeersinbreuken vast. Donderdag controleerde de politie in de omgeving van de Lange Munte en ’t Hoge in Kortrijk. 48 voertuigen met inzittenden werden grondig gescreend. Eén bestuurder legde een positieve drugtest af, zijn rijbewijs werd ingetrokken. Verder werd één voertuig getakeld dat niet verzekerd, niet ingeschreven en niet gekeurd was. “We vragen ook aan de bewoners om de politie te verwittigen via het nummer 101 bij verdachte zaken”, zegt Detavernier.