Politie houdt controleactie in inbraakgevoelige wijken 29 november 2018

02u24 0

De politiezone Vlas hield maandag een anti-inbraakactie in verschillende inbraakgevoelige wijken.





Ze deden dat in de Zonnewijk en Lange Munte in Kortrijk, in de wijk Rodenburg in Marke en op verschillende invalswegen naar Sente, Kuurne, Aalbeke, Rollegem, Bellegem en Kooigem en dat tussen 14 en 19 uur.





"We deden de actie nu omdat de vroege duisternis rondtrekkende dadergroepen aanzet tot actie", zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. 35 voertuigen en 16 bestuurders en inzittenden werden grondig gecontroleerd. De politie kreeg op het moment van de actie ook een melding van een poging tot oplichting in een bankfiliaal op de Veemarkt in Kortrijk. Eén verdachte kon worden opgepakt voor verhoor, de man is gekend bij de politiediensten en stond geseind. (AHK)