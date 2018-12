Politie doet opnieuw controleactie in inbraakgevoelige wijken Alexander Haezebrouck

19 december 2018

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft maandag en dinsdag opnieuw controleacties uitgevoerd in inbraakgevoelige wijken. Dat gebeurde in het centrum van Kuurne, de wijk Sint-Elisabeth en de stationsomgeving in Kortrijk en langs de Doornikserijksweg in Bellegem en Kooigem. In totaal werden 69 en 68 inzittenden grondig gecontroleerd. Aan het station in Kortrijk werd maandag één geseinde persoon uit Polen aangetroffen. In Kuurne trof de politie een grote hoeveelheid koper, lood en andere vermoedelijk gestolen materialen aan in een bestelwagen met Roemeense nummerplaat. Nog één ander voertuig werd getakeld, omdat het hinderlijk en gevaarlijk geparkeerd stond. De politie voert tijdens deze donkere dagen regelmatig controleacties uit. “We vragen aan de bewoners om zelf ook extra alert te zijn en steeds de politie te verwittigen via het nummer 101 bij het zien van verdachte personen en voertuigen”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier.