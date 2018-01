Politie arresteert smartphonedief dankzij camerabeelden 31 januari 2018

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) kon afgelopen weekend een man arresteren die even daarvoor een smartphone en een portefeuille had gestolen in Kortrijk. Dankzij camerabeelden kon de man gearresteerd worden ter hoogte van de Zwevegemsepoort. In de nacht van vrijdag op zaterdag stapte een slachtoffer om 2 uur naar de politie om te melden dat zijn smartphone gestolen was in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. Om 3 uur kwam een nieuwe melding, deze keer van een gestolen portefeuille in de Doornikselaan. De politie startte een onderzoek. "In combinatie met intensieve monitoring van het cameranetwerk in de binnenstad vanuit de dispatching, kon al snel een verdachte in beeld worden gebracht aan de Doorniksepoort", zegt woordvoerder Thomas Detavernier. Kort nadien konden agenten de verdachte arresteren die in het bezit bleek van een gestolen fiets. (AHK)