Poëziebus houdt halt in muziekcentrum Track 31 juli 2018

Van 6 tot en met 12 augustus toert de Poëziebus door Nederland en België. Deze bustournee brengt 20 podiumdichters uit beide landen in één week van Kortrijk naar Amsterdam. De eerste plek waar de bus halt houdt, is Kortrijk.





Van 6 tot 8 augustus wordt in de lokalen van muziekcentrum Track aan het Conservatoriumplein een 'slamkamp' georganiseerd. Deelnemers kunnen die dagen meerdere workshops volgen, georganiseerd door de podiumdichters van de poëziebus. De deelnemende dichters zijn: Lucie de Droom, Laure-Anne Vermaercke, Lindah Nyirenda, De Alchemist, Erika De Stercke, Onias Landveld, Karin van Kalmthout, Kristien Spooren, Maxime Garcia Diaz, Steven Graauwmans, Insayno, Sabina Lukovic, Flow 5, Tijgerlelie Wijnhard, Jan Wagenaar, Noctu, Dorien Dijkhuis, Rommelhond, Hind Eljadid, Nick J. Swarth. Deelnemen aan het slamkamp kan van 16 tot 30 jaar en is gratis. (JME)