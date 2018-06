Poezewoef vangt huisdieren gratis op 14 juni 2018

02u48 0 Kortrijk Mensen die met minder middelen moeten zien rond te komen, ervaren moeilijkheden om een tijdelijke opvang te vinden voor hun huisdier.

"Denken we maar aan een ingreep in het ziekenhuis, die enkele weken revalidatie vergt", zeggen schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a) en initiatiefneemster Nady Taliman. Opvang vinden op de reguliere markt, zoals in een dierenhotel, is financieel moeilijk. Voor hen is er nu Poezewoef, ontstaan in de schoot van wijkcentrum De Zonnewijzer en nu al goed voor acht vrijwilligers die honden, katten, volgels, hamsters en andere huisdieren tijdelijk gratis voederen, uitlaten of in huis nemen.





"Wie een dier heeft waarvoor tijdelijk de zorg moet worden overgenomen of wie zich graag als vrijwilliger inzet om tijdelijk dieren te verzorgen, neemt contact op met het OCMW", zegt De Coene. Wie het moeilijk heeft om voeding voor zijn of haar huisdier te betalen, kan in wijkcentrum De Vlaskapelle in Bissegem terecht. Daar wordt elke eerste vrijdag van de maand een dierenvoedselbank georganiseerd. Mensen kunnen er, op doorverwijzing van het OCMW, een voedselpakket kopen, aan 1 of 2 euro volgens de grootte van het dier. De vzw heeft ook een dienstencentrum in Ooigem, waar men een beroep kan doen op een hondenkapster of dierenarts. Essentiële ingrepen zoals vaccinaties, chippen en verwijderen van gezwellen gebeuren er aan een voorkeurstarief van 1 euro, voor wie er recht op heeft. Info: tel. 056/24.42.09 (op maandag, dinsdag en woensdag).





(LPS)