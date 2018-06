Poetsvrouw steelt voor 54.000 euro aan juwelen 20 juni 2018

Een poetsvrouw uit Moeskroen stal vorig jaar tot 54.000 euro aan juwelen toen ze ging kuisen bij een 76-jarige weduwe in Marke.





De poetsvrouw vond de juwelen die de vrouw destijds had gekregen van haar ondertussen overleden echtgenoot op zolder.





Ze ging die telkens verkopen aan een opkoper per gewicht. Ze verkocht de juwelen zwaar onder de prijs. Toen het slachtoffer de diefstallen opmerkte, meldde ze dat meteen bij de zaakvoerster van het uitzendbedrijf AC Clean. De zaakvoerster besliste om de poetsvrouw bij haar zelf te laten kuisen, met een camera in een laptop in de buurt.





"Zo kon ik haar op heterdaad betrappen." Voor het slachtoffer hadden de juwelen ook een grote emotionele waarde omdat die juwelen haar deden terugdenken aan haar echtgenoot. De poetsvrouw riskeert één jaar gevangenisstraf en een geldboete van 450 euro. Vonnis op 25 juni. (AHK)