Poetsvrouw steelt voor 54.000 euro aan juwelen bij weduwe Sint-Annakasteel Jeffrey Dujardin

02 januari 2019

14u32 0 Kortrijk Een 45-jarige poetsvrouw uit Moeskroen krijgt een celstraf van zeven maanden met uitstel in het Gentse hof van beroep nadat ze juwelen stal van een 67-jarige weduwe die in het Sint-Annakasteel in Kortrijk woont. Sabine V. stal voor maar liefst 54.000 euro aan juwelen. Ze riskeerde één jaar cel.

De 45-jarige Sabine V. stal op een klein jaar in totaal 54.000 euro aan juwelen. Ze werkte als poetsvrouw bij een 67-jarige weduwe in het Sint-Annakasteel in Kortrijk. April 2017 merkte het slachtoffer op dat de sieraden die ze van haar echtgenoot kreeg, waren verdwenen. Ze vond wel tientallen lege juwelendoosjes en zakjes terug. De weduwe bracht het bedrijf waarvoor V. werkte op de hoogte, waarna de zaakvoerster haar in de val lokte. Sabine kreeg de vraag om bij de zaakvoerster thuis te komen schoonmaken. Daarbij viel al onmiddellijk op dat ze veel interesse had voor de schuiven in het huis. In het huis werden vijf juwelendoosjes verstopt voor haar, nadat ze haar schoonmaak voltooide werd de politie verwittigd. Bij het fouilleren zag één van de agenten hoe ze een doosje uit haar joggingbroek probeerde weg te gooien. Ze bekende uiteindelijk de feiten. Na verder onderzoek bleek dat de vrouw de juwelen verkocht in goudwisselkantoren. Sabine V. toonde berouw in het hof. “Het spijt me wat ik gedaan heb, ik kan niet terugkeren in de tijd.” De poetsvrouw moest in eerste aanleg 41.050 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Ze kreeg daarnaast nog een celstraf van zeven maanden met uitstel en een boete van 800 euro. In het hof van beroep vroeg de procureur-generaal een celstraf van een jaar. Het hof sprak uiteindelijk de bevestiging van straf uit.