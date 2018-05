Podium verdringt terrassen op Grote Kring 17 mei 2018

Handelaars storen zich aan de manier waarop een podium sinds dinsdag op de Grote Kring in het winkelwandelgebied is neergepoot. Het podium staat er pal voor Café Privé van Deluxe Distillery, gekend van gins zoals Blind Tiger. Daardoor is Café Privé amper zichtbaar voor passanten. De uitbaters kunnen bovendien geen deftig terras zetten omdat het podium in de weg staat en er een doorgang voor hulpdiensten moet zijn. Het podium kadert in de Sinksenfeesten en dient voor een blaaskapelfestival en Road Rock. "We hebben geen problemen met de organisatoren, ze zijn meer dan welkom, maar het kan niet dat terrassen wijken voor een podium", zegt Johan Verniest van café St.Georges, kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van sp.a.





Terrastaks

"Ik kom op voor de belangen van middenstanders. Ze investeren in een terras en betalen een terrastaks, dus moeten ze hun terras normaal kunnen plaatsen. Het moet redelijk blijven", aldus Verniest, die met zijn standpunt ook steun krijgt van Steven De Sloover van Wafel Atelier. Het podium verplaatsen op de Grote Kring is echter niet evident omdat je dan bijvoorbeeld de rommelmarkt op Pinksteren en Pinkstermaandag dreigt te verstoren. "Het wordt bekeken", zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier. "We knijpen eenmalig een oogje dicht. Ik bedoel hiermee dat terrassen 'flexibel' mogen uitgestald worden op de Grote Kring, zolang het podium er staat. De Grote Kring is niet groot, maar we doen er alles aan om het te laten slagen." (LPS)