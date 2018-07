Pleintjes ontvangen zomermarkt 12 juli 2018

Het Sint-Maartenskerkhof- en Vandaleplein vormen het decor voor enkele zomermarkten. Ideaal voor wie een mediterrane sfeer in eigen stad wil opsnuiven. Want het zijn de twee gezelligste pleintjes van Kortrijk, in de schaduw van de Sint-Maartenskerk. Je kan er uiteenlopende drankjes en hapjes proeven. En telkens vanaf 20 uur van optredens genieten. De muzikanten die optreden zijn Soul Avenue vandaag 12 juli, Radio Vader op 23 augustus en Ed Sullivan XXL op 30 augustus. "De eerste zomermarkt, op donderdag 5 juli, was al meteen een voltreffer met duizend aanwezigen", zeggen co-voorzitters Kelly Detavernier en Arne Vandendriessche van de organiserende vzw Feest in Kortrijk (FIK). (LPS)