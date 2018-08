Pleintjes ontvangen zomermarkten 22 augustus 2018

Het Sint-Maartenskerkhof- en Vandaleplein ontvangen weer zomermarkten, nu Kortrijk Congé voorbij is. Ideaal voor wie wil nakaarten over de vakantie of nog even een mediterrane sfeer in eigen stad wil opsnuiven. Je kan op de gezellige pleintjes in de schaduw van de Sint-Maartenskerk vanaf 17 uur uiteenlopende drankjes en hapjes proeven. En telkens vanaf 20 uur van optredens genieten. De muzikanten die optreden zijn Radio Vader, morgen donderdag 23 augustus, en Ed Sullivan XXL op donderdag 30 augustus.





(LPS)