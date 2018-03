Play speelt erop los STADSFESTIVAL ZET BEELDENDE KUNST ALS SPEELTUIG IN PETER LANSSENS

06 maart 2018

02u38 1 Kortrijk Het nieuwe stadsfestival Play zet beeldende kunst als speeltuig in. Het belooft leuk te worden, voor jong en oud. Of wat dacht u van een hobbelig voetbalveld op Kortrijk Weide, een gigantisch springbed op de Grote Markt en een minigevangenis aan het station. Play mikt op minstens 10.000 bezoekers.

Beeldende kunst is niet geschikt voor een gezinsuitstap? Play bewijst het tegendeel. Het nieuwe stadsfestival, met het platform voor actuele kunst Be-Part als trekker, toont straks namelijk niet enkel beeldende kunst. De werken van zeker veertig nationale en internationale kunstenaars met faam dienen vooral om te gebruiken en mee te spelen. "Spelen draagt bij tot een betere en meer tolerante samenleving. Het is belangrijk voor de geestelijke en emotionele gezondheid en het ontwikkelt de hersenmassa van kinderen, waardoor het ook biologisch noodzakelijk is. Logisch dat kunst aandacht besteedt aan spelen", zegt curator Hilde Teerlinck. Dat spelen belooft de moeite te worden.





Hobbelig voetbalveld

Zo komt de Soccer Pitch van de uit Costa Rica afkomstige kunstenares Priscilla Monge naar Kortrijk.





Het hobbelige voetbalveld meet 35 op 25 meter en komt op het nieuwe stadsdeel Weide. "Een gecompliceerd veld om op te spelen, een beetje vergelijkbaar met dat van KV Kortrijk", knipoogt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Ook leuk is het reusachtige springbed van de Nieuw-Zeelandse kunstenares Jennifer Rubell. Het springbed, liefst 19 meter lang en ruim 13 meter breed, komt op de Grote Markt en krijgt linnen lakens van het Kortrijkse museum Texture. Wie altijd al wilde weten hoe het voelt om opgesloten te zitten, moet zeker de Vrijwillige Individuele Publieke Automatische Gevangenis (VIPAG) van Belgisch kunstenaar Leo Copers eens testen.





Wie aan het station 1 euro in de automaat van het kunstwerk stopt, zit vijf minuten achter tralies. "Een hedendaagse schandpaal, voor wie een schuldbekentenis wil doen", zegt Leo Copers. "En als u het mij vraagt, zijn alle mensen op aarde wel aan een publieke schuldbekentenis toe."





Speciale fietsen

Eveneens bijzonder en vooral uniek wordt de Modified Social Bench van Deens installatiekunstenaar Jeppe Hein. De sociale zitbank, die nu nog aan de Brooklyn Bridge in New York staat, komt straks naar de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. "Wat meteen ook een andere insteek toont, want op Play zal je eveneens het vernieuwde Kortrijk kunnen ontdekken", vertelt Van Quickenborne. "Wie zich wil verplaatsen op Play, kan dat straks doen met speciale fietsen van artiest Gavin Turk uit het Verenigd Koninkrijk", aldus de burgemeester.





Play strekt zich van 23 juni tot 11 november over negentien locaties in de stad uit met bijvoorbeeld ook muziekcentrum Track, de Broeltorens, de Budafabriek, het Begijnhofpark, de Lange Steenstraat en museum 1302. Er zullen wellicht tot 70 werken te beleven zijn. De organisatoren van Play focussen zich vooral op de Eurometropool door tot in Rijsel en Doornik promotie te voeren voor het stadsfestival. De curatoren zijn Hilde Teerlinck en Patrick Ronse.





De toegang op Play is gratis. Info: www.playkortrijk.be.