Plantjesweekend zoekt vrijwilligers 22 augustus 2018

02u42 0 Kortrijk De voorbereiding van het volgende driedaagse plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker, van vrijdag 14 tot en met zondag 16 september, draait op volle toeren.

Er zijn nog vrijwilligers nodig om dan de stad in te trekken en azalea's te koop aan te bieden op pleinen, aan supermarkten of deur aan deur. Het plantjesweekend wordt mee in goeie banen geleid door Filip Vande Wiele, de weduwnaar van Doris Verlinde (65). De topverkoopster in Vlaanderen op het plantjesweekend verloor op donderdag 4 januari zelf de strijd tegen kanker. Er is op woensdag 29 augustus om 19 uur een info- en contactavond in het café van vrijzinnig centrum Mozaïek in de Overleiestraat 15a. Wie zich als vrijwilliger wil aanmelden: mail naar kotk@vcmozaiek.be of 056/37.16.15. (LPS)