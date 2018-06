Plannen voor markthal op Veemarkt ZOWEL N-VA ALS TEAM BURGEMEESTER SLEUTELEN AAN VOORSTEL PETER LANSSENS

26 juni 2018

02u45 0 Kortrijk Er rijpen plannen voor een open, overdekte horecahal op de Veemarkt. Denk aan De Hallen in Amsterdam of Mercat de la Barceloneta in Barcelona. N-VA en Team Burgemeester sleutelen elk apart aan een voorstel. Wat het precies wordt, zal dus pas duidelijk zijn na de gemeenteraadsverkiezingen.

De Veemarkt had tot 1986 een hal waar de veehandelaars werkten. Nu, ruim 30 jaar later, zijn er plannen voor een nieuwe hal, al is die in niets te vergelijken met de logge constructie van weleer. N-VA gaat voor een 'Groeninghe Hal' of een 'food hall' die, zoals De Hallen in Amsterdam of Mercat de la Barceloneta in Barcelona, gezelligheid en drukte brengt. "De hoofdactiviteit is eten en drinken, maar ook andere zaken moeten er kunnen, zoals bijvoorbeeld een boek kopen of er een portret van jezelf laten maken door een kunstenaar", zegt N-VA-lijsttrekker Axel Ronse.





Streekproducten

Het hoeft ook geen zware investering te worden, vindt schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA). "Het wordt geen afgesloten hal, maar een open hal die toch bescherming biedt tegen regen en wind. We laten bekijken hoe de hal kan gebouwd worden. De hal moet met doorzichtige materialen gebouwd worden om een uitnodigend karakter te hebben. Het wordt een modulaire hal, om klein te beginnen maar ook snel te kunnen groeien", aldus schepen Detavernier. "De hal kan een antwoord bieden op de anonimiteit van e-commere en digitalisering", vult schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA) aan. "Door bijvoorbeeld in te spelen op streekproducten en ambachtelijke producten, zoals lokale biertjes en op gastronomie. Zo krijg je een hal met menselijk contact, in een aangename sfeer. Horecabazen en handelaars zijn vragende partij. Ik denk bijvoorbeeld aan restaurant Taste and Colours."





Nieuwe ondergrond

Ook belangrijk: N-VA wil van de gelegenheid gebruik maken om de Veemarkt een nieuwe ondergrond te geven. De huidige ondergrond in dolomiet veroorzaakt veel opwaaiend stof. "Een nieuwe ondergrond is nodig zodat de Veemarkt beter gebruikt kan worden voor activiteiten", benadrukt schepen Detavernier. En voor alle duidelijkheid: de maandagmarkt verhuist niet permanent naar de Veemarkt als de nieuwe hal er komt, maar blijft in het stadscentrum doorgaan.





N-VA is trouwens niet de enige partij met het idee voor een hal. "We bekijken ook om de Veemarkt en buurt grondig op te waarderen met een marktfunctie", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld) van Team Burgemeester. "Het is nog te vroeg voor details. Het idee hangt samen met de herbestemming van het binnengebied van de site Ballegeer en het vergroenen van de Groeningelaan. We geven binnenkort meer info", aldus Maddens. N-VA en Team Burgemeester nemen de ideeën mee in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Of er een hal komt, en welke hal dat dan wordt, hangt van de verkiezingsuitslag af. De Kortrijkzanen beslissen.