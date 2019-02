Plaatsmeester van de maandagmarkt gaat met pensioen: “Mijn kracht? Rustig blijven en discussies proberen te vermijden” Johan Vermandele stopt ook als toezichter op doortrekkersterrein voor zigeuners Peter Lanssens

18 februari 2019

11u17 0 Kortrijk Johan Vermandele (61) gaat met pensioen. De Hulstenaar was 35 jaar in dienst bij de stad, waarvan vijf jaar als plaatsmeester van de maandagmarkt in Kortrijk en tien jaar als toezichter op het doortrekkersterrein aan de ring rond Kortrijk (R8) in Heule. Zijn kracht? “Rustig blijven en discussies proberen te vermijden”, zegt Johan. “Ik heb zeven kleinkinderen. Ik zal mijn dagen dus kunnen vullen.”

De Hulstenaar kwam in 1984 in dienst bij de stad Kortrijk. Hij werkte eerst vijftien jaar in de bevolkingsdienst en daarna tien jaar voor de stadssecretaris. Vermandele werd vervolgens toezichter van het doortrekkersterrein voor zigeuners langs de R8, een job die hij de afgelopen vijf jaar ook gecombineerd heeft als plaatsmeester van de maandagmarkt in Kortrijk.

Teerlingenbak

Maandagochtend was zijn laatste markt. “Het zijn leuke jaren geweest”, zegt Johan. “Ik ben het liefst buiten en onder de mensen. Het was aangenaam om telkens de stad te zien wakker worden maandagochtend. Ik had een goeie verstandhouding met de marktkramers. Je kunt niet voor iedereen goed doen, maar ik probeerde wel altijd rustig te blijven, discussies te vermijden en met iedereen overeen te komen. Niet evident, want je moet kunnen incasseren. Als de maandagmarkt bijvoorbeeld weer eens naar de Veemarkt en de Groeningelaan moest uitwijken omdat er een evenement in het stadscentrum was. En je moet ook kunnen improviseren. Als na een evenement op zondag blijkt dat nog niet alle tenten opgeruimd zijn, terwijl de marktkramers hun waren moeten kunnen uitstallen”, gaat Johan verder.

Ook een blijvende herinnering: het toekennen van de plaatsen voor de ‘risico’s’, want er is elke maandag wel plaats voor enkele extra kramen. “De toekenning gebeurt nog altijd met een teerlingenbak”, zegt hij. “De marktkramers gooien altijd met twee dobbelstenen. Wie het hoogste aantal ogen gooit, mag de eerste vrije plaats kiezen. Er is daar nooit ruzie over.”

Gegijzeld

Vermandele koestert ook veel herinneringen aan zijn werk op het doortrekkersterrein voor zigeuners. “Eens je hun vertrouwen hebt, valt die job best mee, hoor. Je mag echter niet te vertrouwelijk worden, je moet altijd boven hen blijven staan”, legt Johan uit. “Vandalisme is er amper nog sinds daar enkele jaren geleden camera’s werden gezet. De leukste anekdote? In het begin kwamen er vaak Ieren, die Oostblokkers inzetten om werkjes op te knappen. Op een dag lieten ze een Slowaak achter op het doortrekkersterrein. Die man stormde helemaal over zijn toeren mijn kantoor binnen, sloot de deur en zei dat ik niet naar buiten mocht voor er een oplossing voor hem was. Ik heb toen de politie gebeld. Met de melding dat ik door die man gegijzeld werd. Het is goed afgelopen hoor, die Slowaak heeft uiteindelijk begeleiding gekregen van het OCMW.”

Koersfietsen en moestuin

Het spreekwoordelijke zwarte gat dreigt alvast niet voor Johan, nu hij met pensioen gaat. “Ik heb zeven kleinkinderen, twee koersfietsen, een moestuin en een vrouw die nog gaat werken (Katrien Mesdag (58) is bij Familiehulp in Harelbeke aan de slag, nvdr). Ik ga dus zeker mijn dagen kunnen vullen”, lacht Johan. Hij wordt als plaatsmeester van de maandagmarkt tijdelijk vervangen door Marcel Holvoet (69) uit Kortrijk en Filip Decock (54) uit Marke. Zijn opvolger wordt binnenkort bekendgemaakt. Er komt ook een nieuwe toezichter op het doortrekkersterrein. De aanvraag loopt en er zijn al enkele kandidaten.