Plaats- en contactverbod voor Tsjetsjenen en Afghanen na zware vechtpartij Burgemeester Reynaertstraat Alexander Haezebrouck

03 januari 2019

18u59

Bron: Eigen info 0 Kortrijk Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) heeft samen met de politie een plaats- en contactverbod opgelegd voor vijf personen na een zware vechtpartij in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk op 21 december. Toen ging een groep Tsjetsjenen van zo’n 20 man op de vuist met twee Afghanen.

De Afghanen zijn allebei broers van de verdachte in de kotmoord. Tijdens die moord werd een 19-jarig meisje uit Kuurne van Russische afkomst gruwelijk vermoord met meer dan twintig messteken. De oorzaak van de vechtpartij ligt meer dan waarschijnlijk bij de kotmoord. De politie kon snel optreden en erg zware verwondingen vielen er niet. Op basis van verschillende camerabeelden en getuigenissen kon de politie al snel enkele aanstokers identificeren. De Tsjetsjenen maakten amok tegen de Afghanen in Bar Lux waarop een Afghaanse jongen de boel deed ontploffen door een bierglas kapot te slaan in een Tsjetsjeense jongen zijn gezicht. Allicht voelden de Afghanen zich in het nauw gedreven door de grote groep Tsjetsjenen. Buiten in het straatje ontstond een zware vechtpartij. Het verbod gaat in vanaf vrijdag vier december en duurt zeker één maand. Daarna zal geëvalueerd worden of dat verbod verlengd moet worden of niet. Van Quickenborne legt ook een contactverbod op van vier maanden tussen beide groepen op het hele grondgebied van Kortrijk. Als ze het plaats- en contactverbod niet respecteren, riskeren ze een boete van maximum 350 euro.