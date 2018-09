Pirouette in finale 'Dans met Hanne' op Canvas 06 september 2018

02u25 0 Kortrijk Dansschool Pirouette in Wevelgem is finalist in het nieuwe Canvas-programma Dans met Hanne.

De selectie is te danken aan zes getalenteerde en gedreven dansers klassiek ballet. Morgane Descheemaeker (15) en de tweeling Olivia en Alexine Verhelst (15) uit Wevelgem, Oscar Verhaeghe (12) en Nina Dumortier (12) uit Kortrijk en Juliette Windey (12) uit Kuurne brachten afgelopen zaterdag tijdens 'Klassiek in de Stad' op het Sint-Jansplein in Antwerpen de korte choreografie Fountain of Mystery. Van de hand van balletleraar Lorenzo Leon, waarin een versteende fontein weer tot leven komt. Het overtuigde de professionele jury, met een finaleplaats in Dans met Hanne als resultaat. VRT-nieuwsanker Hanne Decoutere maakt in het Canvas-programma haar meisjesdroom waar: als prima ballerina met Ballet Vlaanderen dansen, op 13 februari 2019. Eén van de vijf finalisten uit 132 ingeschreven groepen - Pirouette, Compagnie J uit Gent, Empire Crew uit Sterrebeek, Junior FOS uit Sint-Genesius-Rode of Savage Clan uit Sint-Lambrechts-Woluwe - doet de openingsdans van Hanne Decoutere. "Wat een eer voor Pirouette om in de finale te zitten", zegt boegbeeld Pascale Langedock. "We ontvangen 2.000 dansers per week. Het niveau in Pirouette ligt erg hoog, discipline staat voorop." Elke groep krijgt op 21 oktober een master class van een professionele danser in de Singel in Antwerpen. In november treden ze allevijf in de VRT-gebouwen op, waar het aanwezige publiek kan stemmen. De jury beslist midden december. (LPS)