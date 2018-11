Pieten op Sinterklaasparade toch gewoon zwart 12 november 2018

02u23 0 Kortrijk Of de heilige man er voor iets tussenzit, weten we niet, maar de hevige regenbuien hielden op van zodra Sinterklaas met zijn 99 Zwarte Pieten door de centrumstraten trok. Even was er zelfs sprake om het hele event te annuleren, maar dat bleek uiteindelijk gelukkig niet nodig.

De intrede van de Sint in Kortrijk werd dit jaar vervangen door een stoet met praalwagens door Twice Entertainment. Het feest lokte door het herfstige weer niet de verwachte 15.000 bezoekers, maar het publiek in het winkel-wandelgebied genoot met volle teugen van de parade. Mieke Masschelein trok met dochter Sara Deruyck (7) voor het eerst naar Kortrijk om Sinterklaas te verwelkomen. "Het werd een mooie namiddag, met toffe wagens en erg veel Zwarte Pieten."





Die Zwarte Pieten werden niet vervangen door Roetpieten, maar ze waren wel iets minder zwart dan de voorbije jaren. En de discussie over de terrassen die deels moesten verdwijnen in het winkel-wandelgebied, bleek met het slechte weer geen gevolgen te hebben. De terrasjes, die bleven nagenoeg leeg.





(XCR)