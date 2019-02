Piet De Praitere en Flip Kowlier stunten in kerk: opbrengst naar warme maaltijden voor arme kinderen Peter Lanssens

13 februari 2019

15u07 0 Kortrijk De Damiaankerk vormt op donderdag 28 maart het decor voor een unieke show van stand-upcomedian Piet De Praitere (55) en singer-songwriter Flip Kowlier (42). De opbrengst van de ‘alternatieve misviering’, een initiatief van Lions Club Kortrijk Mercurius, gaat naar aangepast zorgonderwijs Ter Bruyninge en Medisch Pedagogisch Instituut Pottelberg. Om er alle leerlingen ’s middags een warme lunch aan te bieden, want er is veel verborgen armoede op school.

Sommige lagere scholieren en kleuters trekken vaak met een amper gevulde of lege broodtrommel naar school. “Die verborgen armoede is schrijnend”, zeggen Tom Adins en Luc Keppens van Lions Club Kortrijk Mercurius. De serviceclub rolt een project in Ter Bruyninge en MPI Pottelberg uit. “Het kost gemiddeld 600 euro per kind om een heel schooljaar warm te kunnen eten ’s middags. Daar gaan we voor. Discreet, de directies weten over welke kinderen het gaat.”

Knipoogjes

Geld in het laatje brengen, daar zorgen Piet De Praitere en Flip Kowlier voor. Ze brengen op donderdag 28 maart om 20 uur met Vespers een unieke show, in de Damiaankerk in de Aalbeeksesteenweg, gevolgd door een receptie met rondgang in het aanpalende Karmelietenklooster. “Vespers krijgt inhoudelijk nog vorm, maar we gaan voor een soort alternatieve misviering vol knipoogjes, zonder de draak te steken met de Kerk”, zegt Piet De Praitere. “Het is mijn eerste samenwerking met Flip Kowlier.” Wie de ‘messe in ’t plat Kortriks’ voor het goeie doel niet wil missen: een ticket kost 75 euro, receptie en rondgang in het klooster inbegrepen. Er kunnen tot 550 mensen binnen. Er zijn al zo’n 400 kaarten verkocht. Meer info is terug te vinden op de Facebookpagina Mercurius Vespers.