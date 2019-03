Piepjonge dealers verbrasten alles aan decadente feestjes, luxewagens en reisjes naar Dubai Lieven Samyn

18 maart 2019

16u27 8 Kortrijk Ruim 1 miljoen euro. Dat verdienden drie jongeren van amper 20 en 21 jaar uit Waregem en Kortrijk volgens de openbare aanklager aan de verkoop van kilo’s cocaïne in de streek. Het geld vergooiden ze aan decadente feestjes, luxewagens, reisjes naar Dubai en merkkledij. Op hun proces in Kortrijk hangt een celstraf tot 40 maanden boven hun hoofd en dreigen ze die 1 miljoen euro terug te moeten betalen.

Halfweg juli 2018 eindigde het sprookje van Hamayun H. (21) en Adel M. (21) uit Kortrijk en Ertan G. (20) uit Waregem. Ze vlogen net als enkele anderen na tal van huiszoekingen in de cel op verdenking van grootschalige cocaïnehandel. Het onderzoek bracht aan het licht dat de twee jonge Kortrijkzanen aanvankelijk samenwerkten om de Kortrijkse regio van cocaïne te voorzien. Het witte spul ging per kilo door hun handen. De handel legde hen geen windeieren en dat lieten ze maar al te graag blijken. Foto’s waarop ze met drugs, champagne of pakken geld poseerden, vakantiekiekjes uit Dubai, stoefberichtjes met gehuurde Rolls Royce, Maserati, Porsche, Lamborghini, merkkledij,… het passeerde allemaal op Snapchat, Instagram of Facebook. Dankbaar materiaal voor de speurders. Hun leefwereld leek zo uit een film geplukt, met het nodige gevaar ook want in Antwerpen kregen ze een pistool tegen het hoofd bij een ripdeal. Ze keerden ook eens van een kale reis en 25.000 euro armer terug met 1 kilogram gips in plaats van cocaïne.

Het witte spul ging per kilo door hun handen. De handel legde hen geen windeieren en dat lieten ze maar al te graag blijken: foto’s met drugs, champagne, merkkledij, peperdure wagens als Rolls Royce, Lamborghini, Porsche, Maserati... Het passeerde allemaal op Snapchat

Kink in de kabel

In april 2018 kwam er tussen beide echter een kink in de kabel. Hamayun H. ging dan maar samenwerken met Talha M. en Anouar B., twee jongeren van 19 uit Kortrijk die ook op het beklaagdenbankje zaten. Adel M. ging verder met Ertan G. (20) uit Waregem en Sammy A. (19) uit Kortrijk. Zij hielpen de twee protagonisten om drugs aan de man te brengen, naar Antwerpen te rijden om zich te bevoorraden, drugs te bewaren en allerhande andere klusjes. Eén voor één vlogen ze halfweg juli 2018 achter de tralies. Daar verblijven de jonge Waregemnaar en de twee hoofdrolspelers op vandaag nog altijd.

Ertan G. probeerde het tot 2018 te maken als voetballer maar verdween bij de beloften van La Louvière van het voetbaltoneel. Hamayun H. en Adel M. liepen in 2018 al eens tegen een (voorwaardelijke) celstraf van 18 maanden op. “Maar het is de eerste keer dat ik echt in de gevangenis zit. Het besef dat ik verkeerd bezig was, is er nu wel”, aldus Hamayun H. “Als ik de kans krijg, zal ik mij bewijzen.” Zijn advocaat Thomas Gillis vroeg de rechter de celstraf zoveel mogelijk voorwaardelijk te houden. “Een kans”, was ook datgene wat advocaat Thomas Vandemeulebroucke vroeg voor Adel M. Op 25 maart gaat de zaak verder.

Hun leefwereld leek zo uit een film geplukt, met het nodige gevaar ook, want in Antwerpen kregen ze een pistool tegen het hoofd bij een ripdeal. Ze keerden ook eens van een kale reis en 25.000 euro armer terug met 1 kilogram gips in plaats van cocaïne