Pianiste en fotograaf winnen Rotary-cultuurprijzen Peter Lanssens

16 januari 2019

Rotary Club Kortrijk-Groeninghe reikte met de start van 2019 cultuurprijzen uit, in het historisch stadhuis van Kortrijk. Pianiste Maria Rjabynina (18) is laureate voor het stedelijk conservatorium en mag aantreden op het galaconcert van Rotary. Fotograaf Dieter Dejonghe (31) is laureaat voor de koninklijke academie voor schone kunsten. Ze krijgen elk 1.000 euro. Er zijn ook drie aanmoedigingsprijzen van telkens 250 euro uitgereikt: aan Ilse Buysschaert namens de academie en aan Robin Vandersyppe en Simon Schotte namens het conservatorium. Tot slot: de werken van Ilse Buysschaert en Dieter Dejonghe zijn van zaterdag 19 januari tot en met zondag 24 februari te bewonderen op een tentoonstelling in de koninklijke academie op de Houtmarkt in Kortrijk.